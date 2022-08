Ladrões matam cachorro para furtar fios elétricos de residência no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cachorro foi morto pelos ladrões, por ter ficado latindo durante a ação

Os furtos de fios elétricos, cada vez mais recorrentes no Paraná, mobilizaram a Polícia Militar (PM) mais uma vez neste final de semana. Neste domingo (21) por volta das 8h50 da manhã, moradores da Rua Carlos de Carvalho, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, no norte do estado, acionaram a polícia depois de constatar que a fiação do poste padrão havia sido levada, e ainda, um cachorro foi morto pelos ladrões, por ter ficado latindo durante a ação, o que poderia chamar a atenção.

continua após publicidade .

Do local, foram levados cerca de 20 metros de fios elétricos. O relatório policial não detalhou a forma como o animal teria sido morto, tampouco se havia câmeras de segurança próximo ao local, que pudessem ajudar na identificação dos ladrões.

Outro caso

Ainda durante o final de semana, durante a tarde deste domingo, 21, um morador do bairro Vale Verde acionou a PM por conta do furto de toda a instalação elétrica de sua residência.

continua após publicidade .

Segundo o relatório policial, os ladrões estouraram a cerca elétrica e também o padrão de energia, levando cerca de 200 metros de fios elétricos.