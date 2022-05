Ladrões levam todo estoque de carne de restaurante

Da Redação

Um restaurante, que passou a funcionar recentemente na avenida Minas Gerais, em Apucarana, foi alvo de ladrões que invadiram o estabelecimento e levaram todo o estoque de carnes, avaliado em mais de R$ 4 mil.

O arrombamento foi na madrugada de segunda-feira (16) e descoberto pela manhã, quando o proprietário chegou para iniciar as atividades do dia. Ele acionou a Polícia Militar que, através do setor de inteligência, passou a buscar informações sobre os possíveis responsáveis pelo crime.

O comerciante relatou que ao chegar ao restaurante, pela manhã, percebeu a janela do banheiro, que estava arrombada. Os ladrões entraram pela janela dos fundos do estabelecimento, que dá acesso a avenida Santa Catarina, depois de terem rompido uma cerca.

Dentro do estabelecimento, os ladrões entraram na câmara fria e levaram mais de 120 quilos de carne bovina e derivados, pouco mais de 20 quilos de carne de frango e outros 20 quilos de outros produtos.