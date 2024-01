Ladrões levam revólver e coletes balísticos de subestação da Sanepar

A subestação da Sanepar do Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana, no norte do Paraná, foi alvo de criminosos nesta quarta-feira (10). O vigilante terceirizado, responsável pela segurança do local, acionou a Polícia Militar (PM) após perceber o crime.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Morre vítima de grave acidente envolvendo moto e carreta em Apucarana

Conforme o relato do vigilante à equipe policial, o homem chegou para trabalhar por volta das 18h55, momento em que percebeu que o portão da subestação e o painel de controles haviam sido arrombados.

continua após publicidade

Do local, foram furtados três pares de coletes balísticos, um revólver calibre 38 e 10 munições. Segundo o vigilante, de segunda a sexta-feira, o local não conta com vigilantes durante o dia.

Siga o TNOnline no Google News