Ladrões invadem propriedades rurais em Apucarana e região

Duas propriedades rurais foram invadidas em Apucarana e em Novo Itacolomi. Diversos objetos foram levados. A Polícia Militar (PM) atendeu as duas ocorrências.

A propriedade de Apucarana fica localizada no Contorno Norte. O proprietário contou que furtaram uma bateria, 20 litros de óleo diesel, 30 kg de adubo, uma bomba de veneno além de 20 litros de inseticida.

Em Novo Itacolomi, ladrões invadiram o Sítio São Francisco, localizado às margens da PR-170, na Rodovia do Milho. Da propriedade foram furtados uma motosserra, um pulverizador, um esmeril, quatro arreios para cavalo, quatro pneus aro 14 usados, 20 litros de veneno padrão, 40 litros de óleo diesel do tanque do trator e diversas ferramentas utilizadas para conserto de cerca.

A PM informou que foi possível observar marcas de pneus de uma camionete que saiu sentido Apucarana.