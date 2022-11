Ladrões invadem loja de automóveis durante a madrugada em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foi constado que quatro homens estiveram no local por cerca de 10 minutos e funcionaram um veículo, porém não conseguiram levar

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada desta terça-feira, 22, após denúncias de que haveriam invasores em uma loja de veículos localizada na Rua Padre Severino Cerutti, região central de Apucarana.

continua após publicidade .

Segundo a solicitação, haveriam três homens de capuz no interior da loja, e ao chegar no local, a polícia encontrou a porta de vidro aberta, e as gavetas reviradas, mas os suspeitos já haviam fugido. A ocorrência foi registrada por volta das 2h00.

- LEIA MAIS: Ciclista e motociclista morrem atropelados em acidente na PR-487

continua após publicidade .

A PM entrou em contato com o proprietário do local, que foi até a loja e acessou as imagens de segurança. Foi constado que quatro homens estiveram no local por cerca de 10 minutos e funcionaram um veículo, porém não conseguiram levar porque havia outro carro bloqueando a saída. Eles levaram a chave do veículo embora.

A vítima foi orientada.

Siga o TNOnline no Google News