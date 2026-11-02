Ladrões invadem lavanderia e furtam 1.500 peças de roupas em Apucarana

Uma lavanderia localizada no Parque Industrial da Zona Sul, em Apucarana (PR), foi alvo de um grande furto registrado na tarde deste domingo (1º). Criminosos invadiram a empresa e levaram aproximadamente 1.500 peças de roupas jeans, entre calças e bermudas, além de uma grande quantidade de cabos de energia.

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O crime foi descoberto pelo proprietário. Ao chegar ao local, ele percebeu que os cadeados dos portões principais haviam sido rompidos. Logo na área externa, notou a falta da fiação que liga o transformador de energia ao painel de distribuição. No interior do barracão, além das roupas que aguardavam o processo de lavagem, os invasores arrancaram os fios de cobre das lavadoras industriais.

De acordo com a vítima, o estabelecimento estava sem o fornecimento de energia elétrica devido à burocracia na troca de titularidade junto à concessionária local. Os criminosos teriam se aproveitado dessa situação para agir.

Esta não é a primeira vez que a lavanderia sofre esse tipo de crime. O dono do espaço relatou que a empresa já havia sido invadida anteriormente, com os bandidos utilizando o mesmo método para arrombar os portões e furtar os materiais de trabalho. A polícia registrou a ocorrência e deve investigar o caso.