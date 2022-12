Ladrões invadem lava-car, amarram funcionários e roubam Jeep Compass

Da Redação

Os ladrões estavam armados com revólver e com máscara de proteção individual

Funcionários de um Lava Car foram amarrados durante assalto em Apucarana. Pelo menos dois ladrões armados invadiram a empresa e renderam os trabalhadores. Um Jeep Compass de um cliente foi levado. Equipes da Polícia Militar (PM) foram chamadas. O crime aconteceu no Jardim Diamantina, por volta das 16h desta sexta-feira (16).

Os ladrões estavam armados com revólver e com máscara de proteção individual. Eles foram agressivos, amarraram as vítimas e fugiram em um Jeep Compass placas Rhg8i60 cinza ano 2022, de um cliente.

Após alguns minutos, as vítimas conseguiram se soltar. A PM realiza buscas e tenta localizar os ladrões. Um outro assalto a um lava car foi registrado em Apucarana no dia 1/12. O crime aconteceu de maneira semelhante. Funcionários e clientes de um lava-jato localizado na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana, foram amarrados e colocados dentro de um banheiro durante a ação criminosa. De acordo com informações de testemunhas, os bandidos estavam armados e após o roubo, fugiram do local.

Uma Toyota Hilux SW4 branca (2013) e um celular também foram levados das vítimas durante o episódio registrado pela Polícia Militar (PM).

