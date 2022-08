Ladrões invadem CMEI no Jardim Ponta Grossa para cometer furto

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi acionada

Ladrões invadiram um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. Ao chegar para trabalhar na manhã desta segunda-feira, 01, a diretora do local percebeu que a instituição de ensino estava arrombada. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

De acordo com o boletim de ocorrências, quando chegou para trabalhar, a servidora se deparou com vidros das janelas e portas do CMEI quebrados. Ela também verificou que na parte externa do local, o veículo de uso exclusivo da Saúde da Família do Governo do Estado Paraná, com o vidro do motorista quebrado e capô levantado. A bateria do veículo foi levada. Foram feitas as orientações no local.

A solicitante não soube informar o dia nem o horário em que ocorreu o furto.

Vale do Ivaí

Uma quadrilha assaltou uma residência na área rural de São João do Ivaí, na noite de segunda-feira (1), e levou um trator agrícola da propriedade. O roubo foi por volta das 19h40 na localidade Água da Jabuticaba.

A guarnição foi acionada pelo proprietário da fazenda, por volta das 1h30 desta terça-feira (2), que foi ao Destacamento da Polícia Militar (DPM) informando que um de seus funcionários não havia chegado a casa ainda, e que em contato com o funcionário, achou estranho a atitude dele, dizendo a todo o momento, não posso chegar, não posso chegar. Diante disso foi criada a suspeita que a família que mora na fazenda, poderia ter sido vítima de roubo. Saiba mais clicando aqui.

