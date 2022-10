Ladrões invadem chácara em Apucarana e levam até o portão da casa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os policiais realizaram as orientações

Ladrões invadiram uma chácara localizada no Conjunto Michel Soni, em Apucarana durante a madrugada deste domingo, 23. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, o proprietário do imóvel, de 56 anos, informou aos policiais que a chácara dele foi arrombada, danificada e que vários objetos teriam sido furtados. Os ladrões teriam cortado os cadeados de um portão de ferro, que fica aos fundos da propriedade e tiveram acesso ao local.

LEIA MAIS: Corpo é encontrado em estrada rural de Apucarana nesta manhã

continua após publicidade .

Ele pediu as imagens do sistema de monitoramento de um vizinho, e, através das câmeras, identificou 3 homens, com um carrinho de reciclagem, carregando os objetos furtados, entre eles, ferramentas, cadeiras e cerca de 200 metros de fios de energia.

Os ladrões levaram ainda um portão de latão, medindo 4 metros de comprimento por 2 metros de altura. Os suspeitos saíram sentido a um bairro próximo.

Os policiais realizaram as orientações. Ninguém foi encontrado.

Siga o TNOnline no Google News