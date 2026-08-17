Ladrões invadem casa no centro de Apucarana e furtam idosos que assistiam TV

Uma residência localizada na Rua Professor Isidoro Luiz Ceravolo, na região central de Apucarana, foi alvo de criminosos. Um casal de idosos, de 86 e 77 anos, teve a casa invadida e diversos pertences furtados sem sequer perceber a ação.

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Segundo as informações da Polícia Militar, os invasores pularam o muro do imóvel e conseguiram entrar por uma janela lateral. Enquanto os criminosos vasculhavam o local, os moradores estavam em um dos quartos da casa assistindo à televisão e não notaram nenhuma movimentação estranha.

Do imóvel, foram levados dinheiro, documentos pessoais de um dos moradores e cartões bancários. A equipe policial que atendeu a ocorrência constatou que o sistema de câmeras de segurança da residência estava quebrado, o que impediu a obtenção de imagens para identificar os suspeitos.

Os policiais orientaram as vítimas sobre os próximos passos, como o bloqueio dos cartões, e registraram o caso. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação.