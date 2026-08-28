Ladrões invadem casa no centro de Apucarana e furtam 14 galinhas

Uma residência localizada na Rua Clovis da Fonseca, na região central de Apucarana, foi alvo de criminosos durante a madrugada. Os invasores pularam o muro do quintal e levaram do local 14 galinhas caipiras adultas, que ficavam soltas na propriedade.

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O crime foi percebido e relatado à polícia na manhã desta quinta-feira (27). De acordo com o registro oficial, os animais viviam no fundo do terreno, e o muro não foi obstáculo suficiente para impedir a ação noturna.

Um vigilante que trabalha nas imediações conseguiu captar a movimentação e forneceu aos moradores imagens de segurança. As gravações mostram o momento em que os indivíduos entram no terreno para cometer o crime.

Apesar do registro em vídeo, as autoridades informaram que a câmera ficava muito distante do local da invasão. A baixa qualidade e a falta de nitidez das imagens comprometeram o trabalho da polícia, impossibilitando, até o momento, o reconhecimento e a identificação dos autores. O caso foi registrado e segue sob apuração.