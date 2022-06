Ladrões invadem casa de casal em Apucarana; carro roubado é encontrado

Da Redação

Os policiais encontraram o carro em uma mata na região do Parque da Raposa

Um casal que mora na Rua Lapa, no centro de Apucarana, teve a casa invadida por três ladrões. O crime aconteceu na manhã deste domingo (12). Os assaltantes levaram um carro, semijoias, dinheiro, relógios, uma arma e munições. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência e já localizou o veículo.

As vítimas contaram para a PM que estavam em casa e quando abriram a porta da cozinha que dá acesso ao quintal os ladrões entraram na residência. O que chama atenção, é que um dos assaltantes chamou o morador pelo nome e sabiam que no local tinha uma arma.

Os criminosos roubaram uma pistola calibre 380 com 15 munições e mais uma caixa com 50 munições intactas, aproximadamente R$600, cerca de 50 semijoias, entre 20 a 30 relógios de pulso, dois celulares e um carro, modelo Jeep Compass.

Os assaltantes fugiram sentido centro da cidade. Na casa os policiais encontraram ao lado da porta da cozinha manchas de sangue e um galão de cinco litros. As vítimas foram orientadas. Logo após o crime, a PM encontrou os celulares jogados na Rua Antônio Ostrenski.

Já durante a tarde, durante buscas pelos criminosos, os policiais encontraram o carro em uma mata na região do Parque da Raposa. Do Jeep foram furtados os pneus. O veículo também estava com danos no para-brisa, retrovisor direito, lanterna traseira esquerda, no painel multimídia e no retrovisor interno.

O carro foi levado para a 17ª Subdivisão Policial. Até o momento, nenhum ladrão foi preso. A Polícia Civil, através do setor de furtos e roubos, deve investigar o caso.