Ladrões invadem casa com casal dentro em Apucarana; veja o flagrante

Três ladrões invadiram uma casa na madrugada desta sexta-feira (4), no Jardim Marissol, em Apucarana, norte do Paraná. Os suspeitos arrombaram duas portas do interior e furtaram ferramentas de um casal, que estava dormindo na residência no momento do crime. Veja o vídeo abaixo.

De acordo com as vítimas, os criminosos arrombaram uma porta de vidro, que dá acesso a uma facção, e em seguida arrombaram a porta de um barracão, onde tinham ferramentas que o dono da casa usava para fazer instalaões de vidros, como furadeiras e máquina de solda.

Câmeras de segurança registraram os ladrões andando pela rua em frente à residência, e depois os criminosos dentro do barracão. Eles aparecem procurando objetos de valor. Um deles, com uma lanterna, encontra uma máquina de solda e sai com ela. Assista:

O crime aconteceu por volta das 3h20. Dormindo, o casal não escutou os invasores. Um Boletim de Ocorrência foi registrado pelas vítimas. Também na madrugada desta sexta-feira, um Gol foi furtado por três ladrões. O veículo foi encontrado abandonado na região de mata da Lagoa do Shimidt, próximo ao Jardim Marissol.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

