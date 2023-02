Ladrões invadem barracão e roubam bonés durante a madrugada

Da Redação

foram levados aproximadamente 125 unidades de bonés

Ladrões invadiram uma empresa de confecções na Vila Malibu, em Apucarana, norte no Paraná, na madrugada deste sábado, 18. A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas os bandidos conseguiram fugir levando 05 caixas de bonés.

De acordo com o boletim de ocorrências, a empresa de monitoramento viu dois ladrões dentro do barracão e acionou a polícia. No local, a equipe fez a vistoria dentro da empresa, mas os bandidos já não se encontram mais lá dentro. Eles danificaram a parede do fundo do barracão, bem ao lado de onde ficam acondicionadas as caixas dos bonés já prontos para comercialização.

O responsável pelo local deu falta de 5 caixas de bonés, e que cada caixa contém 25 unidades, desta forma, foram levados aproximadamente 125 unidades de bonés de várias marcas.

As imagens serão usadas para tentar identificar os ladrões.

