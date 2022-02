Da Redação

Ladrões furtam salão de beleza de Apucarana e levam produtos

Um salão de beleza localizado na Rua Oswaldo Cruz, no Bairro da Igrejinha, em Apucarana, foi alvo de ladrões na noite deste domingo (6). A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo homem que vive nos fundos do estabelecimento e acabou entrando em luta corporal com os autores.



Ele disse à PM que percebeu que havia algumas pessoas dentro do local. A testemunha foi até o salão usando um bastão de madeira e acabou entrando em luta corporal com as pessoas.

Após a briga, conforme a vítima que ficou com uma lesão na mão esquerda, os autores fugiram, mas um deles acabou deixando o celular cair no chão. A proprietária do salão esteve no local e constatou que foram furtados vários cosméticos, duas lixas de unhas e um esterilizador elétrico.

A PM realizou buscas, porém sem êxito. Vítimas orientadas. O celular de um dos envolvidos foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia Civil.