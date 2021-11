Da Redação

Ladrões furtam ferramentas de construção em Apucarana

Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Militar (PM), de Apucarana, registrou um furto qualificado de ferramentas de uma construção localizada na Rua Rio Paranapanema, no Jardim Primavera.

De acordo com informações da PM, os criminosos arrombaram o compartimento onde ficavam armazenadas as ferramentas utilizadas na obra e furtaram os objetos. A polícia ainda apura qual o valor e quantidade do material levado pelos criminosos.

A PM esteve no local para orientar a vítima e confeccionar o Boletim de Ocorrência (BO). Os autores ainda não foram localizados pela equipe.

