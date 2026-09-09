Ladrões furtam compressor e 40 metros de fios em empresa de Apucarana

Um estabelecimento comercial localizado na Rua Plutônio, no Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana, foi alvo de furto. O crime foi descoberto na manhã desta terça-feira (8), quando o proprietário, um homem de 58 anos, chegou para trabalhar e notou a falta dos equipamentos.

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De acordo com a Polícia Militar, os criminosos invadiram o local e levaram um compressor de ar azul, com cerca de 1,20 metro de comprimento, além de aproximadamente 40 metros de fios de cobre que faziam parte do maquinário da empresa.

A vítima relatou aos policiais que esteve na propriedade pela última vez na sexta-feira (4). Como o local ficou fechado durante o fim de semana e o feriado, a polícia acredita que o furto tenha ocorrido em algum momento dentro desse intervalo de quatro dias. O proprietário afirmou não ter suspeitas sobre quem possa ter cometido o crime.

A equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 11h, registrou a ocorrência e realizou buscas pelas ruas do bairro na tentativa de localizar os responsáveis ou os objetos levados. No entanto, ninguém foi encontrado na região. O caso foi formalmente registrado e o furto segue para investigação.