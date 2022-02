Da Redação

Ladrões furtam casa em Apucarana, mas são flagrados e fogem

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, recuperou na noite deste domingo (6), uma bicicleta e um celular furtados durante ação em uma casa localizada no Jardim Ponta Grossa. Quem acionou os policiais foi um vizinho, que viu os dois ladrões furtando a residência.

De acordo com o boletim, após perceber que a testemunha estava observando a ação, os suspeitos saíram correndo pelo terreno vazio, que fica em frente à residência. O solicitante disse aos policiais que pegou sua motocicleta, foi atrás dos envolvidos e os localizou em uma rua paralela ao endereço do furto.

Os homens, ainda conforme o relatório, tentaram entrar em um VW/Gol branco ao ver o solicitante novamente. Porém, deixaram a bicicleta no mato, próxima ao veículo, e fugiram a pé do local. Com a chegada da equipe, foram feitas verificações em residências vazias e construções próximas, para localizar os envolvidos, mas ninguém foi localizado.

Os policiais revistaram o carro e encontraram dentro do porta malas, um corta fio de 30 polegadas e um celular Samsung, o qual a PM identificou o dono logo em seguida. De acordo com a PM, a bicicleta foi entregue para o proprietário e o veículo foi encaminhado até a 17ª Subdivisão Policial (SDP).