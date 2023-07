Ladrões furtam café ainda no pé em sítio de Apucarana

Um agricultor procurou a Polícia Militar (PM), de Apucarana, após flagrar o furto de café ainda no pé de sua propriedade. O caso foi registrado no Sítio São José, que fica no Patrimônio São Sebastião Barreiro, às margens da Avenida Ayrton Senna (Contorno Norte).

O proprietário do sítio relatou para equipe policial que pessoas estavam no meio da roça furtando o café. Ele não conseguiu identificar nenhum veículo envolvido.

Os ladrões levaram, segundo o agricultor, cerca de 30 sacas de café da propriedade. A PM realizou patrulhamento nas imediações do sítio, mas não localizou nenhum suspeito, tampouco recuperou sacas de café furtadas.

SAFRA

Os ladrões aproveitaram o início da colheita do café para praticar o crime. A maioria das propriedades da região está iniciando a safra. Na área da regional de Apucarana da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab), a expectativa do Departamento de Economia Rural (Deral) é que sejam colhidas cerca de 3,6 mil toneladas do grão. Caso a estimativa se confirme, a safra será 63% maior que a registrada no ano passado, quando foram colhidas 2,2 mil toneladas, apesar da área plantada deste ano ter reduzido de 2,2 mil para 2 mil hectares.



