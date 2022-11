Ladrões furtam bonés de barracão em Apucarana; veja a ação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As imagens já foram repassadas para a polícia

Uma câmera de segurança registrou a ação de ladrões que arrombaram um barracão localizado no Parque Industrial Norte, em Apucarana. Os suspeitos furtaram centenas de bonés. Para fugir, um carro, que precisou ser empurrado, foi utilizado. As imagens já foram repassadas para a polícia. Veja o flagrante abaixo.

continua após publicidade .

Pela gravação é possível perceber que a dupla chega correndo e em poucos minutos a porta do barracão foi arrombada. Um dos suspeitos chega a acenar, como se estivesse chamando uma pessoa, porém, o ladrão corre até um carro e volta com o veículo.

- LEIA MAIS: Homem é preso com arma e meio quilo de maconha em Apucarana

continua após publicidade .

Os ladrões, rapidamente pegam diversos bonés e levam tudo para o carro. A dupla, que parece se atrapalhar, entra no carro, depois, um deles sai novamente e empurra o veículo, que aparentemente apresentou problemas na partida.

De acordo com a PM, do barracão foram furtados 500 bonés. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O crime aconteceu no dia 30/10. Veja o flagrante. null - Vídeo por: Reprodução









Siga o TNOnline no Google News