Ladrões encapuzados invadem empresa e levam 10 mil camisetas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Todos os ladrões usavam capuz

Uma empresa de Apucarana foi invadida por seis ladrões encapuzados na noite desta segunda-feira, 24, no Jardim Malibu. Eles levaram 10 mil camisetas, além de um celular e um veículo. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

continua após publicidade .

LEIA MAIS:PM recupera aproximadamente 400 camisetas que foram furtadas

continua após publicidade .

A vítima do roubo contou aos policiais que, por volta das 22h, ao abrir a porta do barracão da empresa para pegar um carregador dentro do seu veículo, foi surpreendido por cerca de 5 a 6 elementos que anunciaram o roubo. Já dentro do barracão, os elementos fizeram ele ficar de cabeça baixa, para dificultar o reconhecimento. Todos os ladrões usavam capuz.

LEIA MAIS: Motociclista fica ferido após acidente na Avenida Minas Gerais

Do local, foram levadas aproximadamente 10 mil peças de camisetas dry fit, com estampas da seleção brasileira e de várias cores. Os ladrões também levaram o aparelho celular da vítima, um iPhone 8 Plus, além do veículo VW/GOL 16V PLUS (AJM8249), para transportar os produtos roubados.

A polícia realizou patrulhamentos na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A vítima foi orientada.

Siga o TNOnline no Google News