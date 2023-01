Ladrões desligam energia e furtam mais de 11 mil bonés em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mais uma empresa do ramo de bonés foi invadida em Apucarana

Mais uma empresa do ramo de bonés foi invadida em Apucarana. O crime aconteceu na Travessa Vitória na Vila São Carlos. Ladrões desligaram a energia do imóvel e furtaram milhares de bonés. Um veículo que teria sido utilizado na ação foi apreendido.

continua após publicidade .

O dono do local contou à Polícia Militar (PM) que os criminosos estouraram a porta e cadeados da empresa e furtaram aproximadamente 11.400 bonés de loja. O proprietário ainda disse que no dia 29/1 ao verificar o sistema de monitoramento flagrou uma pessoa desligando o padrão de energia e o relógio de força e depois disso, a empresa ficou sem o sistema de segurança.

Acredita-se que o furto aconteceu na madrugada do dia 30. No local, a PM encontrou um retrovisor que seria do veículo utilizado no crime. Até o momento, ninguém foi preso.

continua após publicidade .

Durante a tarde de segunda, após denúncias, a Polícia Civil de Apucarana encontrou uma Van que foi furtada em Arapongas e que teria sido utilizada no furto. É segundo caso de furto de bonés registrado na cidade. Uma facção localizada no Residencial Interlagos também foi arrombada.

Siga o TNOnline no Google News