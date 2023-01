Ladrões "depenam" veículo da Saúde dentro da UBS do Adriano Correia

Da Redação

Eles "depenaram" o veículo da Saúde que ficava estacionado no pátio

Ladrões invadiram a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Núcleo Habitacional Adriano Correia, em Apucarana, durante a madrugada desta quinta-feira, 12. Eles "depenaram" o veículo da Saúde que ficava estacionado no pátio da unidade recém construída, que nem chegou a ser inaugurada ainda, porém, já atende a população desde dezembro.

fonte: Reprodução

Moradores do bairro e servidores que chegaram para trabalhar nesta manhã, encontraram o carro sem as rodas e acionaram a Polícia Militar (PM). Ainda não foi divulgado se os ladrões danificaram ou furtaram algum outro objeto do local.

