"Ladrões da Fiorino": câmera flagra ação em conveniência de Apucarana

De ré, o motorista invade o comércio, os parceiros correm e furtam mercadorias

A polícia tenta prender os ladrões que usam uma Fiorino para arrombar portas de estabelecimentos em Apucarana. São pelo menos três crimes que o veículo está envolvido e a ação é sempre a mesma. De ré, o motorista invade o comércio, os parceiros correm e furtam mercadorias, depois fogem, deixando um grande prejuízo.

A última ação dos "ladrões da Fiorino" aconteceu na madrugada desta segunda-feira (21), a conveniência de um posto de combustíveis foi alvo. Eles abrem a proteção que tem ao redor do posto, depois, com o veículo, arrebentaram a porta. O motorista fica no automóvel e os comparsas pegam o que conseguem. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada após a empresa de monitoramento presenciar o furto através das câmeras de segurança. O impacto do automóvel causou um grande prejuízo no estabelecimento.



Uma funcionária junto com a equipe policial tentou fazer o levantamento do que foi levado pelos criminosos, porém com a destruição do local não foi possível fazer levantamento exato. Bebidas, isqueiros, cigarros entre outros itens que são comercializados no local estão na lista dos produtos levados.

O outro crime, também da mesma forma, aconteceu no Parque Bela Vista na madrugada do último dia 18/11. De acordo com a PM, o veículo atingiu a porta de blindex do estabelecimento, provocando grandes danos. Da loja foram furtados quatro jaquetas, 15 camisas e 80 bermudas. O prejuízo passou dos R$5 mil.

Antes da invasão no Parque Bela Vista, os "ladrões da Fiorino" teriam tentado invadir uma empresa na Rua Tamandaré. A princípio, nada foi levado, restando apenas danos na porta. Veja a ação null - Vídeo por: tnonline

fonte: TNOnline









