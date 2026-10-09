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Ladrões cortam cerca e furtam ferramentas em empresa de Apucarana

Invasores passaram cerca de uma hora no local durante a noite, e a ação foi registrada por câmeras

Escrito por Da Redação
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Ladrões cortam cerca e furtam ferramentas em empresa de Apucarana
Autor Foto: Arquivo TN

Uma empresa especializada em manutenção de veículos, localizada na BR-376, no Parque Industrial Zona Oeste em Apucarana, foi alvo de criminosos na noite de quarta-feira (7). O crime foi percebido na manhã seguinte, quando os funcionários chegaram para trabalhar e encontraram o local arrombado.

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De acordo com as informações apuradas, os invasores cortaram a cerca de proteção que fica nos fundos do imóvel para conseguir entrar. Do lado de dentro, o grupo furtou diversos equipamentos de trabalho, incluindo cilindros de gás, aparelhos de solda e várias ferramentas mecânicas.

O sistema de segurança da empresa chegou a registrar a movimentação. As imagens mostram que os suspeitos entraram no estabelecimento por volta das 20h e permaneceram no local até cerca de 21h. No entanto, a qualidade das gravações não permitiu a identificação dos envolvidos.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar as vítimas. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que ficará responsável por investigar o furto e tentar identificar os autores do crime.

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Apucarana criminalidade Furto investigação policial manutenção de veículos segurança
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