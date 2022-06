Ladrões com garrucha agem em comércios de Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi chamada na noite desta quinta-feira (2) para atender um roubo e uma tentativa de assalto em dois comércios localizados na Rua Vereador Jorge Amin Maia, no Jardim Paraíso.

O primeiro crime aconteceu em uma mercearia. Conforme as vítimas, dois homens, um com uma arma garrucha cano longo, invadiram o local e exigiram o dinheiro do caixa, porém, como é costume, já para evitar assaltos, constantemente o dinheiro é retirado do estabelecimento e não tinha valores no comércio. Os ladrões roubaram um jogo com três facas.

Na sequência, de acordo com a PM, os criminosos tentaram roubar uma lanchonete, mas os proprietários trancaram as portas do estabelecimento antes da chegada dos ladrões. Os assaltantes fugiram em bicicletas, sentido ao Jardim Marissol.

Buscas foram realizadas, porém, até o momento, os ladrões não foram encontrados.