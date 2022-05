Ladrões com espingarda roubam lanchonete e agridem família

Da Redação

Uma lanchonete localizada no Jardim Marissol em Apucarana foi alvo de assalto. O crime aconteceu por volta das 22h50 deste domingo (29). Os proprietários do estabelecimento, um homem de 27 anos, a irmã de 29 e mãe, de 58 anos, foram agredidos pelos ladrões. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

continua após publicidade .

Conforme a PM, quatro assaltantes, um armado com espingarda e agressivos invadiram o local. Os criminosos empurraram e agrediram com tapas as vítimas. O ladrão armado a todo momento falava que iria atirar.

Foram roubados três celulares, uma certa quantia em dinheiro, suco, refrigerantes e documentos pessoais. Os ladrões fugiram correndo sentido a uma trilha que dá acesso ao Residencial Parque da Raposa. Buscas foram feiras, porém, os criminosos não foram encontrados.

continua após publicidade .

A família ficou bastante assustada com a violência dos assaltantes, apesar das agressões, as vítimas não precisaram de atendimento médico. O setor de furtos e roubos da Polícia Civil deve investigar mais esse roubo que aconteceu em Apucarana.