Ladrões arrombam empresa e furtam cerca de 800 bonés em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Cerca de 800 bonés foram furtados durante a madrugada do último domingo (24), em uma fábrica em Apucarana, no norte do Paraná. A empresa, que fica localizada na região da Barra Funda, foi invadida por três criminosos por volta das 3h, segundo a Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

LEIA MAIS - Moradora procura tutores de cachorra desaparecida em Apucarana

Conforme os agentes, o dono a empresa parou uma viatura da PM que realizava um patrulhamento pelo centro da cidade e relatou sobre o crime. O policiais foram até a empresa e conseguiram ver através de imagens de câmeras de segurança, o momento que os homens arrombam o cadeado do portão e entram na empresa.

continua após publicidade

Os criminosos pegam os bonés, uma quantia em dinheiro e fogem do local em seguida. Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), os ladrões também danificaram, além do cadeado, fechaduras, portas, alarmes e câmeras de segurança. O dono da empresa foi orientado, segundo a PM.

Siga o TNOnline no Google News