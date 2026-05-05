Ladrões arrombam empresa e fogem levando Fiorino em Apucarana

Uma empresa localizada no Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana, foi alvo de criminosos entre a tarde de domingo (3) e a madrugada de segunda-feira (4). Os invasores arrombaram o estabelecimento e fugiram levando uma Fiat Fiorino, veículo que foi utilizado para transportar os materiais levados do local.

-LEIA MAIS: PM verifica denúncia de tiros contra capivaras no Parque da Raposa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O proprietário relatou à polícia que havia deixado o barracão, situado na Avenida Zilda Seixas Amaral, por volta das 16h do dia anterior, com tudo em ordem. Ao retornar para abrir a empresa às 5h da manhã, deparou-se com o crime: os cadeados do portão principal e da porta de acesso ao galpão estavam rompidos.

Além do veículo que estava estacionado na parte interna e de diversos objetos, os bandidos também arrancaram e furtaram toda a fiação elétrica do imóvel.

A Polícia Militar foi acionada logo no início da manhã para registrar o caso. Até a publicação desta reportagem, a Fiorino ainda não havia sido localizada. Como existem várias empresas na mesma rua, as autoridades orientaram a vítima a buscar imagens de câmeras de segurança da vizinhança, material que deverá ajudar a Polícia Civil na identificação dos suspeitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



