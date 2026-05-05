Ladrões arrombam empresa e fogem levando Fiorino em Apucarana
Criminosos estouraram cadeados para furtar objetos e toda a fiação de barracão no Parque Industrial; veículo foi usado no transporte
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Uma empresa localizada no Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana, foi alvo de criminosos entre a tarde de domingo (3) e a madrugada de segunda-feira (4). Os invasores arrombaram o estabelecimento e fugiram levando uma Fiat Fiorino, veículo que foi utilizado para transportar os materiais levados do local.
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O proprietário relatou à polícia que havia deixado o barracão, situado na Avenida Zilda Seixas Amaral, por volta das 16h do dia anterior, com tudo em ordem. Ao retornar para abrir a empresa às 5h da manhã, deparou-se com o crime: os cadeados do portão principal e da porta de acesso ao galpão estavam rompidos.
Além do veículo que estava estacionado na parte interna e de diversos objetos, os bandidos também arrancaram e furtaram toda a fiação elétrica do imóvel.
A Polícia Militar foi acionada logo no início da manhã para registrar o caso. Até a publicação desta reportagem, a Fiorino ainda não havia sido localizada. Como existem várias empresas na mesma rua, as autoridades orientaram a vítima a buscar imagens de câmeras de segurança da vizinhança, material que deverá ajudar a Polícia Civil na identificação dos suspeitos.