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CRIMINALIDADE

Ladrões arrombam e furtam loja de rações na zona oeste de Apucarana

Criminosos estouraram a janela dos fundos e levaram dinheiro do caixa, além de mercadorias do estabelecimento, que não possui câmeras

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ladrões arrombam e furtam loja de rações na zona oeste de Apucarana
Autor Furto ocorreu em loja de rações - Foto: Imagem ilustrativa

Uma loja de rações foi alvo de furto na manhã desta quarta-feira (30), na Avenida Cesário Festi, nas proximidades do Distrito de Pirapó, em Apucarana. A proprietária do estabelecimento chegou para iniciar o expediente e encontrou o interior do imóvel completamente revirado.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quinta-feira (01) em Apucarana e região

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Para conseguir entrar na loja, os invasores arrombaram e destruíram uma janela nos fundos do prédio, que não possuía grades de proteção. Após avaliar o local, a comerciante notou a falta de diversos produtos e de uma quantia em dinheiro que havia sido deixada no caixa.

Como o comércio não conta com sistema de alarme ou câmeras de segurança, a identificação imediata dos suspeitos não foi possível. A Polícia Militar atendeu a ocorrência, orientou a vítima sobre medidas de reforço na segurança patrimonial e registrou o caso, que agora será investigado pela Polícia Civil.

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