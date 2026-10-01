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APUCARANA

Ladrões arrombam casa no Jardim Figueira e furtam fiação

Imóvel ainda sem moradores teve portão destruído; criminosos também levaram tomadas e interruptores

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ladrões arrombam casa no Jardim Figueira e furtam fiação
Autor BO foi registrado pela Polícia Militar - Foto: Cindy Santos/TNOnline

Uma casa que ainda estava desocupada foi alvo de criminosos na tarde de quarta-feira (30), na Rua Diogo Gracionado, no Jardim Figueira, em Apucarana. Os invasores causaram danos estruturais ao imóvel e levaram todos os materiais elétricos que já estavam instalados.

-LEIA MAIS: Queda de moto deixa duas mulheres feridas em Apucarana

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A proprietária acionou a Polícia Militar por volta das 17h10, logo após chegar ao endereço e se deparar com o estrago. Para invadir a residência, os assaltantes quebraram o portão principal e forçaram as janelas de um dos quartos e do banheiro.

Do interior do imóvel, foi furtada toda a fiação elétrica, além de diversas tomadas e interruptores. Como a vítima relatou que ainda não havia se mudado definitivamente para o local, ela foi orientada pelos policiais sobre as medidas adequadas para reforçar a segurança da propriedade.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

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