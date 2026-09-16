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CRIMINALIDADE

Ladrões arrombam casa e furtam joia de esposa falecida em Apucarana

Crime ocorreu no Jardim São Pedro; porta dos fundos foi destruída para a invasão do imóvel

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ladrões arrombam casa e furtam joia de esposa falecida em Apucarana
Autor Ladrão invadiu uma residência no Jardim São Pedro, em Apucarana - Foto: Magnific/imagem ilustrativa

Uma residência foi alvo de criminosos na tarde de terça-feira (15), no Jardim São Pedro, em Apucarana. Ao chegar em casa, o morador descobriu que o imóvel havia sido invadido e constatou o furto de um objeto de grande valor sentimental: uma joia que pertencia à sua esposa, já falecida.

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De acordo com as informações da Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Rene Camargo de Azambuja. Os assaltantes conseguiram entrar no local após arrombar a porta dos fundos, utilizando uma ferramenta pesada para cortar e romper a estrutura de metal.

Ao chegarem ao endereço e avaliarem a gravidade da invasão, os policiais isolaram imediatamente a área e acionaram a Polícia Científica. Uma equipe de perícia esteve na casa para coletar impressões digitais e outras provas deixadas na cena do crime, que poderão ajudar na identificação dos envolvidos.

O morador recebeu todas as orientações necessárias dos agentes. O caso foi registrado e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, que agora ficará responsável por conduzir as investigações para tentar recuperar o objeto e prender os autores.

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Apucarana Crime Furto investigação policial segurança
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