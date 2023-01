Ladrões arrombam casa de apucaranenses que estão na praia

Da Redação

Veículo usado durante a ação criminosa foi furtado na noite desta quarta (11)

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi acionada após uma casa localizada na Rua José Possebon, no Bairro Solar da Toscana, ter sido arrombada durante a madrugada desta quinta-feira (12). Um Fiat Ducato furtado na noite desta quarta-feira (11), na Rua Nagib Daher, foi usado durante a ação criminosa.

Em contato com o primo do proprietário da residência, ele informou que o familiar está viajando há alguns dias para o litoral do Paraná. Durante o roubo, conforme a PM, foram furtados um forno elétrico e um micro-ondas, além de duas televisões, joias e roupas.

Ainda de acordo com informações da polícia, os ladrões desligaram o relógio de energia da casa para que os donos perdessem o sinal da câmera e do alarme. A PM repassou o Boletim de Ocorrência para a Polícia Civil, que está investigando o caso.

