Ladrões armados roubam caminhonete em Apucarana

Um homem acionou a Polícia Militar (PM), de Apucarana, após ter sua caminhonete, uma Toyota Hilux, roubada nesta segunda-feira (22), na Vila Nova. A vítima contou aos policiais que foi abordada por dois homens, que anunciaram o roubo. Aparentemente, conforme o solicitante, um deles estava com um revólver preto.

Os criminosos, de acordo com o boletim, levaram o veículo e diversos pertences que estavam em seu interior. A PM ainda não localizou os autores, nem a caminhonete.

Outro caso

Uma Toyota Hilux SW4 foi furtada no sábado (20), durante uma ação de criminosos registrada na Rua Osório Ribas de Paula, na área central de Apucarana.

O dono do veículo acionou a equipe da Polícia Militar (PM) e disse aos policiais que deixou a caminhonete estacionada no endereço por volta das 20 horas, desta sexta-feira (19) e ao retornar, às 3 horas, deste sábado (20), o carro não estava mais no local.