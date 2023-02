Ladrões armados rendem jovens e roubam, em frente à residência

Da Redação

Homens armados abordaram os jovens, uma moça e dois rapazes

Ladrões armados renderam 03 jovens na noite desta terça-feira, 07, na Vila Agari, em Apucarana. Eles levaram celulares, dinheiro e uma motocicleta, que foi recuperada posteriormente. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo o boletim de ocorrências, dois homens armados abordaram os jovens, uma moça e dois rapazes, que se encontravam em frente da casa de um deles, na Vila Agari. Os bandidos deram voz de roubo, levaram alguns pertences pessoais e fugiram sentido a avenida aviação.

Segundo as vítimas, um dos ladrões que portava a arma de fogo seria alto, magro e pardo, com uma tatuagem de escorpião do lado direito do pescoço.

No local também foi roubada uma motocicleta Honda/Cbx Strada na cor verde, sendo localizada em estado de abandono, próximo ao parque do Japira, sem combustível, sendo entregue ao proprietário. Os bandidos não foram encontrados.

