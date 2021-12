Da Redação

Ladrões armados levam malote de supermercado em Apucarana

O dono de um supermercado localizado na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana, foi surpreendido por ladrões armados na noite de sábado (04), enquanto fechava o estabelecimento.

De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que três homens armados chegaram no local e roubaram o malote com a movimentação de dinheiro do dia, um notebook e um telefone celular. A vítima relatou ainda que os ladrões deram dois disparos de arma de fogo durante a fuga.

Ele contou aos policiais que conseguiu ver os indivíduos correndo em fuga, mas uma testemunha que passava pelo local viu um veículo Fusion de cor preta, que possivelmente foi utilizado para o roubo.

O dono do veículo Fusion foi localizado, mas informou que o carro havia sido furtado e já havia registrado o boletim de ocorrências.

Ninguém foi preso.