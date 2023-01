Ladrões armados invadem residência no Belvedere e amarram moradores

Da Redação

A equipe, com apoio da ROTAM, vasculhou os arredores, mas os ladrões já haviam se retirado

Um casal que mora no Jardim Belvedere, em Apucarana, norte do Paraná, passou por momentos de terror na noite desta quarta-feira, 18, quando 04 bandidos armados invadiram a casa para roubar. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe policial foi acionada para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo no Belvedere. Chegando no local, o filho de um casal que mora na região informou que foi até a chácara de seu pai e achou estranho que sua mãe estava assustada e havia pedido para que ele não entrasse.

Os policiais entraram na chácara e constataram que o casal havia sido vítima de roubo e estava trancado dentro da residência. A equipe, com apoio da ROTAM, vasculhou os arredores, mas os ladrões já haviam se retirado. As vítimas relataram que quatro homens armados os renderam e os levaram para dentro da residência, amarrando-os com uma cordinha.

Foram encontradas duas bolsas com pertences das vítimas abandonadas nos arredores da residência. Os ladrões chegaram a pedir a chave da caminhonete da vítima e colocaram alguns pertences na carroceria, mas não chegaram a levar o veículo.

