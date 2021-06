Ladrões armados entram em posto e agridem funcionário

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta segunda-feira (7), um roubo agravado foi registrado pela Polícia Militar de Apucarana, no Jardim Trabalhista. O caixa de um posto de combustível relatou à PM que estava no local, quando chegaram dois homens a pé, um deles armado de pistola e outro com um revólver, e deram voz de roubo, rendendo os frentistas e o caixa.

Além disso, a vítima disse à PM que eles foram levados para uma sala e começaram a fazer ameaças. O caixa informou ainda que os criminosos o agrediram com coronhadas em sua cabeça, causando lesão e sangramento.

Conforme o boletim, após revirarem o local, roubaram certa quantia em dinheiro, o celular do frentista e um GM Classic verde, do funcionário, onde estava carteira com documentos.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel também foi acionada para atender a vítima. Os criminosos não foram localizados.