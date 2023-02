Ladrões armados com faca roubam pedestre no Jardim Apucarana

Da Redação

Um homem que caminhava na Rua Rio Grande do Sul, no Jardim Apucarana, no início da madrugada desta segunda-feira, 20, foi rendido por dois homens armados com faca. Os ladrões levaram os documentos e cerca de R$ 300 reais em dinheiro que ele tinha na carteira.

De acordo com o boletim de ocorrências, o homem contou aos policiais que estava caminhando pela rua, quando dois homens se aproximaram e deram voz de assalto, com uma faca nas mãos.

Eles o renderam e levaram documentos e dinheiro, cerca de R$ 300. A equipe policial chegou no local e realizou patrulhamento, mas os bandidos não foram encontrados. A vítima disse que não sabe informar as características dos ladrões.

Preso com pistola

Um homem foi detido na madrugada desta segunda-feira, 20, em uma casa noturna localizada na Rua Ouro Branco, região central de Apucarana, depois de mostrar uma arma de fogo para um dos seguranças do estabelecimento. Segundo a Polícia Militar (PM), ele estaria em visível estado de embriaguez.

De acordo com o boletim de ocorrências, o solicitante disse aos policiais que um homem que estava no local foi até o carro, retornou até a portaria, e mostrou para o segurança uma arma de fogo, do tipo pistola. Saiba mais clicando aqui.

