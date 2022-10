Ladrões armados com faca invadem residência em Apucarana

Da Redação

Ladrões invadiram uma residência na noite desta quarta-feira, 12, na estrada rural Nova Ucrânia, em Apucarana. O morador foi rendido por homens armados com faca. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

De acordo com o boletim de ocorrências, o morador relatou aos policiais que ao ouvir barulhos no quintal durante a noite, saiu para verificar e foi rendido por quatro homens morenos que de posse de uma faca, o renderam. Os ladrões entraram na residência e roubaram diversos equipamentos musicais, caixas de som, rádio, ferramentas e dinheiro em espécie.

O morador também relatou que foi agredido e o trancaram num quarto. Em seguida, eles fugiram. Após conseguir se soltar, ele acionou a polícia. Os ladrões não foram localizados.

