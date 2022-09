Ladrões armados assaltam em ponto de ônibus do Castelo Branco

Da Redação

Os policiais realizaram patrulhamento no local, mas ninguém foi localizado

Um rapaz de 23 anos acionou a Polícia Militar (PM) na noite desta terça-feira, 13, depois de ser surpreendido por ladrões, um armado de revólver e outro armado de faca, enquanto esperava o ônibus coletivo no Núcleo Habitacional Castelo Branco, em Apucarana. A ocorrência foi registrada por volta das 20h15, na Rua Candido das Neves.

De acordo com o boletim da PM, o rapaz contou que estava parado no ponto de ônibus quando foi abordado por dois homens. Um deles estaria armado de revólver e o outro com uma faca, deram voz de assalto e roubaram um notebook da marca Lenovo. Em seguida, a dupla de criminosos fugiu a pé.

