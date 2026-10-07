Ladrões abrem buraco em parede e furtam posto de combustíveis em Apucarana
Estabelecimento no Jardim Apucarana está em obras para inauguração; criminosos levaram dezenas de metros de fios
Um posto de combustíveis que passa por reformas para ser inaugurado foi alvo de criminosos na Avenida Minas Gerais, no Jardim Apucarana, em Apucarana (PR). Para acessar o interior do estabelecimento, os invasores abriram um buraco na parede dos fundos do imóvel. O crime ocorreu durante a madrugada e foi descoberto na manhã de terça-feira (6).
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De acordo com o relato da responsável pelo local, uma mulher de 53 anos, foram levados aproximadamente 30 metros de fios elétricos e uma luminária de jardim. A Polícia Militar foi chamada ao local logo após a descoberta do arrombamento.
Apesar de o posto já ter câmeras de segurança instaladas, a vítima explicou aos policiais que os equipamentos ainda não estão funcionando justamente por conta das obras em andamento, o que impediu a gravação dos suspeitos.
A equipe da Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou a responsável sobre os próximos passos para que o caso seja investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi localizado até o momento.