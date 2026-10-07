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CRIMINALIDADE

Ladrões abrem buraco em parede e furtam posto de combustíveis em Apucarana

Estabelecimento no Jardim Apucarana está em obras para inauguração; criminosos levaram dezenas de metros de fios

Escrito por Da Redação
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Ladrões abrem buraco em parede e furtam posto de combustíveis em Apucarana
Autor Furto ocorreu em posto que ainda será inaugurado - Foto: Agência Brasil

Um posto de combustíveis que passa por reformas para ser inaugurado foi alvo de criminosos na Avenida Minas Gerais, no Jardim Apucarana, em Apucarana (PR). Para acessar o interior do estabelecimento, os invasores abriram um buraco na parede dos fundos do imóvel. O crime ocorreu durante a madrugada e foi descoberto na manhã de terça-feira (6).

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De acordo com o relato da responsável pelo local, uma mulher de 53 anos, foram levados aproximadamente 30 metros de fios elétricos e uma luminária de jardim. A Polícia Militar foi chamada ao local logo após a descoberta do arrombamento.

Apesar de o posto já ter câmeras de segurança instaladas, a vítima explicou aos policiais que os equipamentos ainda não estão funcionando justamente por conta das obras em andamento, o que impediu a gravação dos suspeitos.

A equipe da Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou a responsável sobre os próximos passos para que o caso seja investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi localizado até o momento.

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