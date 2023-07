Ladrão usa mala para furtar 78 itens em lojas do centro de Apucarana

Um homem, de 31 anos, usou uma mochila e uma mala de rodinhas para furtar quase 80 itens de diversos estabelecimentos localizados na área central de Apucarana, no Norte do Paraná. O crime foi cometido na tarde desta terça-feira (18), e o suspeito foi preso pela Polícia Militar (PM) dentro de um supermercado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados no mercado, na Avenida Curitiba, por volta das 16 horas e encontraram o ladrão sendo contido. Segundo relato de um funcionário, o homem teria entrado no estabelecimento com uma mochila marrom nas costas e empurrando uma mala de rodinhas.

Desconfiados, os trabalhadores acompanharam os movimentos do suspeito através das câmeras de segurança e, dessa forma, conseguiram flagrar o momento em que ele colocou diversas mercadorias dentro da mochila. Logo na sequência, o criminoso foi ao banheiro e, quando saiu, foi abordado.

Os funcionários verificaram que ele havia transferido os itens furtados para dentro da mala de rodinhas. Ainda segundo B.O., na mala também foram encontrados diversos outros itens, que haviam sido furtados de outras lojas da cidade e ainda estavam com as etiquetas. Apenas do supermercado, as mercadorias furtadas totalizaram um prejuízo de R$ 158,66.

No final, alimentos, objetos domésticos, acessórios, bolsas e materiais de higiene e de beleza foram encontrados com o suspeito. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem e ele foi encaminhado para a 17ª Subdivisão de Polícia de Apucarana para as providências cabíveis.

