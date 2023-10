Ladrão tenta roubar mercearia com arma falsa e leva "corridão" de dono

Um homem tentou roubar uma mercearia com uma arma falsa na noite desta segunda-feira (9) em Apucarana, no norte do Paraná, mas acabou levando um "corridão" do dono. O estabelecimento fica localizado na rua Tereza Santos, no Loteamento Solo Sagrado.

A dono do estabelecimento relatou aos policiais que o suspeito chegou na mercearia pedindo para comprar um pacote de arroz e tentou passar o PIX. No entanto, após duas tentativas falhas de realizar o pagamento, o homem sacou um revólver e deu voz de roubo.

Neste momento, a vítima teria ficado nervosa e resistido ao roubo. Ele foi para cima do suspeito, que saiu correndo do local. Por conta disso, segundo a PM, provavelmente o revólver era um simulacro. Nada foi levado da mercearia. Ainda de acordo com os policiais, rondas foram feitas pelo local, mas o suspeito não foi localizado.

