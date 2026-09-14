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TENTATIVA DE FURTO

Ladrão tenta furtar fios de obra e foge antes da chegada da Rotam em Apucarana

Policiais foram acionados durante o crime, mas suspeito conseguiu escapar sem levar o material

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ladrão tenta furtar fios de obra e foge antes da chegada da Rotam em Apucarana
Autor Foto: Reprodução

Um homem tentou furtar fios elétricos de uma residência em construção na noite deste domingo (13), no Centro de Apucarana. A Polícia Militar foi acionada após a informação de que o furto estava acontecendo e uma equipe da Rotam foi até o endereço.

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Quando os policiais chegaram ao local, o proprietário da obra, de 48 anos, já estava presente. Conforme o registro da ocorrência, o suspeito não conseguiu retirar os fios da construção e fugiu antes de ser localizado pela equipe.

Após o atendimento, os policiais deram continuidade ao patrulhamento na região na tentativa de encontrar o indivíduo.

O caso foi registrado como furto qualificado.

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Apucarana CONSTRUÇÃO fios elétricos Furto POLICIA MILITAR segurança pública
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