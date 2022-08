Ladrão se esconde em loja para furtar durante a noite, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Funcionários perceberam a falta de 16 celulares na vitrine quando chegaram para trabalhar no domingo

Um ladrão ousado realizou um furto cinematográfico durante a noite deste sábado, 06, em uma loja de celulares localizada em um centro comercial na Praça do Redondo, em Apucarana. Ele se escondeu dentro da loja, aguardou os funcionários fecharem o estabelecimento, realizou o furto e conseguiu sair do local, sem ser notado por seguranças. Funcionários perceberam a falta de 16 celulares na vitrine quando chegaram para trabalhar no domingo. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, a supervisora do estabelecimento, informou que quando chegou para o seu trabalho, na tarde de domingo, verificou que a porta de entrada do local estava solta e ao entrar no estabelecimento, já percebeu que na vitrine de celulares estava faltando alguns aparelhos. Ao fazer a verificação, ela notou que ao todo faltavam 16 aparelhos de marcas variadas.

Ela então foi buscar imagens no sistema de segurança da loja e verificou que uma pessoa do sexo masculino ficou escondida dentro da loja para praticar o furto, saindo posteriormente pela porta de entrada, já que é um sistema bem simples de destravar por dentro. Verificando pelas imagens, foi constatado que o crime ocorreu no sábado, entre 22h20 e 22h50.

continua após publicidade .

O chefe da segurança do centro comercial informou que fará o levantamento das imagens de segurança para melhor identificação do autor, para apresentação à equipe de investigação da Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News