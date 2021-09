Ladrão rouba mais de R$ 30 mil de posto em Apucarana; vídeo

Da Redação

Um posto de combustíveis localizado na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana foi alvo de assalto. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (13). Imagens de segurança registraram a ação. Mais de R$30 mil foi roubado.

Os assaltantes chegam em uma moto, o garupa entra na conveniência, mostra a arma para os colaboradores e em seguida entra no cofre com as vítimas.

A Polícia Militar (PM) informou que o ladrão roubou um malote que tinha aproximadamente R$32 mil.

Ainda de acordo com a PM, a moto usada no crime é prata e o ladrão que invadiu o posto estava bastante agressivo. Equipes tentam prender os assaltantes.

Existe a suspeita de que os ladrões teriam informações privilegiadas.