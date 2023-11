Ladrão quebra vitrine e furta sorvete em madrugada quente em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um ladrão invadiu uma sorveteria e furtou um pote de sorvete em Apucarana. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (17) na Rua Doutor Munhoz da Rocha, quando a cidade registrou 26ºC durante a madrugada. Apucarana deve registrar nesta sexta-feira a máxima de 33ºC, conforme o Clima Tempo.

Imagens das câmeras de segurança do local mostraram um homem arremessando um tijolo de paver e quebrando o vidro; em seguida, ele acessou o estabelecimento. Conforme o proprietário, não havia dinheiro no comércio; no entanto, o ladrão levou um pote de sorvete. A Polícia Militar (PM) elaborou o boletim de ocorrência e orientou a vítima.

Outro furto

Ladrão furta farmácia em Apucarana para trocar produtos por drogas

Um homem de 33 anos foi preso após furtar um condicionador e dois medicamentos de uma farmácia localizada na Avenida Curitiba, região central de Apucarana. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (17).

A equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pela região no momento em que o rapaz saía da farmácia com os objetos nas mãos. A equipe também percebeu que os funcionários da farmácia estavam assustados.

Então, a polícia deu voz de abordagem ao homem, que tentou fugir e reagiu contra a PM com socos e chutes, sendo necessário o uso de força para conter o criminoso. O homem informou à equipe policial que os objetos furtados seriam trocados por drogas.

O ladrão foi preso e encaminhado para a delegacia.

