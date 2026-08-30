Ladrão quebra o vidro de carro e furta mochila no centro de Apucarana

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O crime ocorreu por volta das 1h12 na Rua Professor Erasto Gaertner, no centro da cidade

Uma mochila feminina com pertences pessoais foi furtada de um veículo na madrugada deste domingo (30) em Apucarana (PR). O crime ocorreu por volta das 1h12 na Rua Professor Erasto Gaertner, no centro da cidade.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estacionou o Hyundai HB20, de cor preta, por volta das 22h de sábado (29). Ao retornar, por volta da 1h, percebeu que o vidro traseiro havia sido quebrado. Do interior do veículo, foi levada uma mochila feminina de cor marrom com pertences pessoais.

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O veículo estava estacionado nas proximidades do Instituto de Identificação da Polícia Civil, ao lado de um supermercado. O local possui câmeras de monitoramento que podem ter registrado a ação.

A vítima foi orientada pela PM sobre os procedimentos legais junto à Polícia Judiciária.