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Ladrão quebra o vidro de carro e furta mochila no centro de Apucarana

O crime ocorreu por volta das 1h12 na Rua Professor Erasto Gaertner, no centro da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ladrão quebra o vidro de carro e furta mochila no centro de Apucarana
Autor Imagem ilustrativa - Foto: Pexels

Uma mochila feminina com pertences pessoais foi furtada de um veículo na madrugada deste domingo (30) em Apucarana (PR). O crime ocorreu por volta das 1h12 na Rua Professor Erasto Gaertner, no centro da cidade.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estacionou o Hyundai HB20, de cor preta, por volta das 22h de sábado (29). Ao retornar, por volta da 1h, percebeu que o vidro traseiro havia sido quebrado. Do interior do veículo, foi levada uma mochila feminina de cor marrom com pertences pessoais.

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O veículo estava estacionado nas proximidades do Instituto de Identificação da Polícia Civil, ao lado de um supermercado. O local possui câmeras de monitoramento que podem ter registrado a ação.

A vítima foi orientada pela PM sobre os procedimentos legais junto à Polícia Judiciária.

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