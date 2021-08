Da Redação

Ladrão que invadiu condomínio em Apucarana é preso

A Polícia Civil de Apucarana prendeu um homem, de 29 anos, por envolvimento em um assalto. O suspeito foi preso em Londrina, nesta quarta-feira (18).

O delegado Marcus Felipe da Rocha, informou que o crime aconteceu no dia 18 de julho, na ocasião, dois ladrões armados invadiram um condomínio localizado na Vila Santa Terezinha e renderam um casal de médicos. As vítimas foram obrigadas a realizar transferências bancárias.

"A equipe do setor de furtos e roubos de Apucarana com apoio do Denarc, prenderam o suspeito, é uma prisão temporária. A polícia civil segue investigando e com certeza posteriormente outras prisões viram decorrente a esse crime. No dia do crime, os ladrões renderam um casal de médicos em uma das residências do condomínio, fizeram o casal fazer transferências bancárias levaram objetos da residência também celulares na sequência se evadiram tomando rumo ignorado e a polícia civil de Apucarana setor de furtos e roubos após investigação chegaram até um dos envolvidos que foi o indivíduo que recebeu essa transferência que é da cidade de Londrina do conjunto União da Vitória com mandado de prisão em mãos a equipe deslocou até o endereço desse indivíduo na data de hoje e efetua prisão trazendo mesmo aqui para delegacia de Apucarana", explica o delegado.

